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Сезон продажи бахчевых: на рынках появились первые спелые арбузы и дыни

Торговля бахчевыми в Москве официально начнётся 3 августа. В столице откроется более 220 бахчевых развалов. Но на рынках первые покупатели уже успели продегустировать новый урожай — дыни и арбузы привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского краев.

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Торговля бахчевыми в Москве официально начнётся 3 августа. В столице откроется более 220 бахчевых развалов. Но на рынках первые покупатели уже успели продегустировать новый урожай — дыни и арбузы привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского краев.

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