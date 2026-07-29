На фото с Марса заметили двухметровый объект, похожий на ракету

Исследователь Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на фотографии NASA объект длиной около двух с половиной метров. По его версии, это фрагмент оружия неизвестной цивилизации, а само его наличие говорит о некой разрушительной древней войне, стёршей с лица планеты всё живое. Уфолог убеждён, что уцелевший боеприпас мог бы представлять колоссальный интерес для земных государств, поскольку внутри него могут скрываться уникальные технологии. При этом никаких доказательств этой гипотезы он не привёл.