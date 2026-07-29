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Регулятор США сохранил базовую ставку на уровне 3,5−3,75%

Центробанк США (ФРС) принял решение оставить ключевую ставку без изменений — в диапазоне 3,5−3,75% годовых. Согласно официальному заявлению регулятора, такое решение было принято большинством голосов (9 против 3) для реализации целей по обеспечению стабильности цен и максимальной занятости.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 3,5% до 3,75%», — говорится в сообщении.

ФРС также подтвердила намерение сохранять текущий уровень ликвидности в банковском секторе.

Ранее сообщалось, что госдолг США впервые за 79 лет превысил 100% ВВП страны. Его объём достиг 31,27 триллиона долларов при размере американской экономики в 31,22 триллиона. В последний раз долг США превышал ВВП после Второй мировой войны — в 1946 году, когда показатель достиг 106% экономики. По оценкам Fitch Ratings, долговая нагрузка Штатов может продолжить рост и к 2027 году дойти до 120% ВВП.

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