Дятлова: В этом году в Калининграде только восемь школ работали в первую смену

«Мы будем стараться побеждать вторую смену, но это такая очень сложная задача. Победим ли мы её в ближайшее время в Калининграде? Ответ — нет. У нас большое количество школ работает во вторую смену. Только восемь учреждений функционируют в одну смену», — отметила Дятлова.