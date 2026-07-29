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Дятлова: В этом году в Калининграде только восемь школ работали в первую смену

Решить проблему в ближайшее время не удастся.

В ближайшее время в Калининграде не удастся решить проблему второй смены в школах. Об этом заявила журналистам глава городской администрации Елена Дятлова.

«Мы будем стараться побеждать вторую смену, но это такая очень сложная задача. Победим ли мы её в ближайшее время в Калининграде? Ответ — нет. У нас большое количество школ работает во вторую смену. Только восемь учреждений функционируют в одну смену», — отметила Дятлова.

Всего в Калининграде в учебном году 2025−2026 работали 44 дневные школы. Глава администрации подчеркнула, что всем детям предоставили услугу по образованию. Перевести все учреждения на работу в одну смену не удастся, даже после возведения новых объектов.

Сейчас в Калининграде строят самую большую в городе школу на улице Мариенко. Сдать объект планируют в конце 2027 года. Кроме того, власти рассчитывают возобновить строительство школы на улице Левитана.

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