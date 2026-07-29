Мошенники начали маскироваться под Росфинмониторинг через чат-боты в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что у них нет официальных ботов в мессенджерах и их специалисты никогда не контактируют с гражданами через подобные каналы. В связи с этим граждан призывают не сообщать незнакомцам личные данные, коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут быть отправлены якобы от имени госструктуры.