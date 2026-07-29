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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве голубя в Санкт-Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения одному из обвиняемых в убийстве голубя с запрета определенных действий на заключение в СИЗО до 24 сентября, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Источник: РБК

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения одному из обвиняемых в убийстве голубя с запрета определенных действий на заключение в СИЗО до 24 сентября, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

О задержании двоих молодых людей по подозрению в издевательстве над голубем МВД Петербурга сообщило 27 июля. Как установил суд, Максим Корюкин и Владислав Кайль в состоянии алкогольного опьянения поймали голубя на Лиговском проспекте, били его руками и об асфальт, из-за чего птица погибла.

Корюкина и Кайля обвиняют в жестоком обращении с животным группой лиц, повлекшем гибель (п. «а» ч. 2 ст. 245 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако Кайль свои обязательства нарушил: не вышел на связь с правоохранителями, не подтвердил свое местоположение и публиковал в Сети видеоролики.

В ноябре 2025 года в Москве арестовали мужчину, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли. После кражи он привез животное в безлюдное место, достал из автомобиля нож и молоток и убил собаку.

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