Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве голубя в Санкт-Петербурге

О задержании двоих молодых людей по подозрению в издевательстве над голубем МВД Петербурга сообщило 27 июля. Как установил суд, Максим Корюкин и Владислав Кайль в состоянии алкогольного опьянения поймали голубя на Лиговском проспекте, били его руками и об асфальт, из-за чего птица погибла.