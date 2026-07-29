Турист часами спускался с горы с пробившей его насквозь палкой, чтобы сэкономить

Турист в Соединенных Штатах на протяжении шести часов спускался с горы с палкой, которая пробила его бок насквозь. Он преодолел около 16 километров и не вызвал спасательный вертолет, чтобы сэкономить деньги. О необычном случае пишет The New York Times.
Мужчина по имени Дэвид поднимался с друзьями на склон в Монтане, когда поскользнулся на камне и упал на свою трекинговую палку. Она проткнула его под углом в левую широчайшую мышцу спины.
Когда он добрался до ближайшей больницы, то попросил медсестру извлечь палку, но она опасалась, что не сможет остановить кровотечение. Дэвид — сам врач, поэтому сопоставил риски и решил доехать до больницы, где работает. Он отказался от госпитализации — его отвезли друзья. В конечном итоге там ему оказали необходимую помощь, говорится в материале.
В конце 2024 года в России также произошел необычный случай. В Таиланде россиянку пробила насквозь железная балка во время катания на мопеде. Девушка выжила, но находилась в критическом состоянии. Ее сразу экстренно госпитализировали. В больнице у супругов начали требовать медицинскую страховку, а также дополнительные деньги. Мужчина собрал необходимую сумму и разобрался с документами. И только тогда врачи приступили к своей работе.