Турист часами спускался с горы с пробившей его насквозь палкой, чтобы сэкономить

В конце 2024 года в России также произошел необычный случай. В Таиланде россиянку пробила насквозь железная балка во время катания на мопеде. Девушка выжила, но находилась в критическом состоянии. Ее сразу экстренно госпитализировали. В больнице у супругов начали требовать медицинскую страховку, а также дополнительные деньги. Мужчина собрал необходимую сумму и разобрался с документами. И только тогда врачи приступили к своей работе.