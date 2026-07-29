Актер Андрей Мерзликин показал отдых с четырьмя детьми на Алтае

Российский актер Андрей Мерзликин заявил, что вместе с четырьмя детьми уехал отдыхать на Алтай, и опубликовал фотографию с детьми в джакузи.
— Спустя время вернулся с детьми в любимое место на Горном Алтае, где зеркальные домики незаметно вписались в природу, — написал артист в личном блоге.
Андрей Мерзликин развелся с женой Анной Осокиной в 2025 году и с тех пор воспитывает четверых детей. В апреле он рассказал, что экс-супруга живет за границей, но это не мешает ей воспитывать детей. Артист отметил, что со временем его жизнь наладилась, но сначала ему было очень тяжело.
Сама Осокина заявила, что после развода обратилась к психотерапевту. 23 мая она сообщила, что встречается с актером уже более года.
29 июня Андрей Мерзликин отметил, что отношения требуют постоянного внимания и заботы. Он добавил, что их очень важно беречь, поскольку они «очень быстро» разваливаются. Актер подчеркнул, что семья не может существовать без участия обоих партнеров. По словам Мерзликина, близким людям важно не только жить под одной крышей, но и находить время для общения.