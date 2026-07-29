Отсчет на сайте The Beatles завершился выпуском специздания альбома Rubber Soul

Загадочный таймер обратного отсчета, появившийся ранее на официальном сайте легендарной британской группы The Beatles, был связан с анонсом специального переиздания альбома 1965 года Rubber Soul. Релиз включает ранее не публиковавшиеся композиции. Информация об этом размещена на официальном ресурсе коллектива.
Согласно опубликованной информации, альбом был заново смикширован продюсерами Джайлсом Мартином и Сэмом Океллом. Переиздание представлено в нескольких форматах: новый стереомикс, оригинальный монофонический микс, версия с американского альбома лейбла Capitol, а также микс в формате Dolby Atmos.
Помимо основного альбома, специальное издание дополнено ранее не издававшимися студийными сессионными записями, демоверсиями песен и новым двойным синглом, включающим композиции «Day Tripper» и «We Can Work It Out».
Пол Маккартни рассказывал, что мысленно консультируется с покойным Джоном Ленноном по поводу новой музыки. Музыкант просит совета у своего товарища и часто задается вопросом: «А что бы об этом подумал Джон?». Он отмечал, что иногда действительно получает ответы на свои вопросы.