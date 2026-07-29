Отсчет на сайте The Beatles завершился выпуском специздания альбома Rubber Soul

Пол Маккартни рассказывал, что мысленно консультируется с покойным Джоном Ленноном по поводу новой музыки. Музыкант просит совета у своего товарища и часто задается вопросом: «А что бы об этом подумал Джон?». Он отмечал, что иногда действительно получает ответы на свои вопросы.