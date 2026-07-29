Еще одно землетрясение произошло на острове Кюсю в Японии

На японском острове Кюсю произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы 29 июля около 22:19 по местному времени (16:19 мск), передает телекомпания TV Asahi со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства.
Эпицентр землетрясения находился в районе городов Амакуса и Асикита префектуры Кумамото. Сейсмические толчки ощущались в нескольких населенных пунктах региона.
По японской семибалльной шкале интенсивность землетрясения достигла 5 баллов в городах Яцусиро, Камиамакуса и Амакуса. В городах Минамисимабара, Минамата, Кумамото-Мисато, Хикава, Асикита, Цунаги и Нагасима магнитуда составила 4 балла.
По данным сейсмологов, очаг подземных толчков находился близко к поверхности земли. В связи с этим угрозы цунами объявлено не было. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Накануне, 28 июля, остров Кюсю потрясло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг находился в префектуре Кумамото на глубине примерно 10 км. Землетрясение нанесло серьезный урон инфраструктуре и привело к человеческим жертвам, повреждения получили исторический замок и торговый центр.
Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 18. По данным правительства префектуры Кумамото, еще 62 человека пострадали, однако число раненых может быть больше. Как минимум шесть пострадавших получили серьезные травмы.
По предварительной информации туроператоров, землетрясение не затронуло российских туристов. Сообщений об обращениях путешественников, пострадавших россиянах или отмене туров не поступало. Экскурсионные программы в Японии продолжаются в обычном режиме с учетом рекомендаций местных властей.
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