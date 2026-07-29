Калининградская «Балтика» арендовала своего бывшего вратаря Латышонка на год

Латышонку 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2024 года, в составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны. До этого голкипер выступал за «Краснодар» и за калининградскую «Балтику», с которой дошёл до финала Кубка России.