Калининградская «Балтика» арендовала своего бывшего вратаря Латышонка на год

Вратарь Евгений Латышонок перешёл из футбольного клуба «Нижний Новгород» в калининградскую «Балтику» на правах аренды. Об этом в среду, 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижегородского клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон. Как отмечается в публикации, Латышонок покинул петербургский «Зенит» и подписал трехлётний контракт с «Нижним Новгородом».
Латышонку 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2024 года, в составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны. До этого голкипер выступал за «Краснодар» и за калининградскую «Балтику», с которой дошёл до финала Кубка России.
Бывший вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок рассказал, почему выбрал «Зенит» из Санкт-Петербурга для продолжения карьеры.