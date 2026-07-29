Омбудсмен Мариничев не увидел рисков для рядовых пользователей Telegram

«Привычка пользователей [Telegram] — она очень консервативная, и она длится во времени, и большая часть пользователей не будет следить за этими новостями», — ответил он на вопрос о том, уйдут ли пользователи из Telegram. Кроме того, по мнению интернет-омбудсмена, рисков в том, чтобы продолжать пользоваться мессенджером, сейчас или в будущем нет.