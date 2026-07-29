Омбудсмен Мариничев не увидел рисков для рядовых пользователей Telegram

ЧЭЗ. Выпуск от 29.07.2026, часть 1.
Аудитория Telegram не уйдет на другие площадки в силу привычки, заявил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК Дмитрий Мариничев, представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в сфере интернета.
«Привычка пользователей [Telegram] — она очень консервативная, и она длится во времени, и большая часть пользователей не будет следить за этими новостями», — ответил он на вопрос о том, уйдут ли пользователи из Telegram. Кроме того, по мнению интернет-омбудсмена, рисков в том, чтобы продолжать пользоваться мессенджером, сейчас или в будущем нет.
Однако может осложниться монетизация для владельцев телеграм-каналов и компаний: «Оплата и все, что связано с деньгами — это будет большой проблемой».
Призывы снять ограничения с Telegram в России еще могут возыметь эффект, считает Омбудсмен: «Не соглашусь, что это прям закрытый вопрос, и не будет попыток разблокировать Telegram или сделать его более доступным».
Говоря об альтернативных мессенджерах, в частности, о «Максе», Мариничев признал, что этот сервис «еще молодой», но отметил высокие амбиции площадки. «Он повторяет те платформы, которые уже есть, а повторить всегда легче. И даже если “детские болезни” присутствуют, они будут излечимы», — отметил он и добавил, что площадка «подтянется».
29 июля ФСБ России сообщила, что решила объявить Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинения основателю Telegram предъявлены по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Спецслужба утверждает, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий и терактов в России, а также кибермошенничества.
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