Джаред Лето ответил на обвинения в сексуализированном насилии

Ранее сообщалось, что лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars стал фигурантом масштабного расследования BBC, в ходе которого четыре женщины обвинили его в насильственных действиях сексуального характера. Речь идет о периоде с 2002 по 2016 год. Как утверждается, женщины на момент контакта с актером были несовершеннолетними. Всего в документальном фильме под названием «Джаред Лето: Темный секрет Голливуда» свои истории рассказали десять женщин, девять из которых впервые сделали это публично.