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Джаред Лето ответил на обвинения в сексуализированном насилии

Американский певец и актер Джаред Лето отверг обвинения в сексуализированном насилии. Об этом исполнитель рассказал в интервью порталу TMZ.

Американский певец и актер Джаред Лето отверг обвинения в сексуализированном насилии. Об этом исполнитель рассказал в интервью порталу TMZ.

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуализированному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные», — подчеркнул 54-летний Джаред Лето.

Ранее сообщалось, что лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars стал фигурантом масштабного расследования BBC, в ходе которого четыре женщины обвинили его в насильственных действиях сексуального характера. Речь идет о периоде с 2002 по 2016 год. Как утверждается, женщины на момент контакта с актером были несовершеннолетними. Всего в документальном фильме под названием «Джаред Лето: Темный секрет Голливуда» свои истории рассказали десять женщин, девять из которых впервые сделали это публично.

Музыкант неоднократно отрицал подобные обвинения. В прошлом году в СМИ публиковались свидетельства девяти женщин, которые называли поведение Джареда Лето «животным, ужасающим и неприемлемым».