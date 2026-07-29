На Украине задержали майора ВСУ, который заставлял подчиненных строить ему дом

В тот же день Второй Западный окружной военный суд снизил срок отбывания наказания бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову до 10 лет. Его признали виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, после чего отправили за решетку на 19 лет.