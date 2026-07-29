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На Украине задержали майора ВСУ, который заставлял подчиненных строить ему дом

В Одесской области Украины правоохранители задержали майора Вооруженных сил страны (ВСУ), который заставлял подчиненных строить ему загородный дом вместо несения воинской службы. Об этом в среду, 29 июля, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

В Одесской области Украины правоохранители задержали майора Вооруженных сил страны (ВСУ), который заставлял подчиненных строить ему загородный дом вместо несения воинской службы. Об этом в среду, 29 июля, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

— В Одесской области правоохранители выявили командира воинской части, который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома, — отметил прокурор.

По данным следствия, Кравченко привлек 83 военнослужащих к работам на своем приусадебном участке. Кроме того, он использовал военные грузовики из своей части в собственных целях.

Майору ВСУ предъявили обвинения по статье о превышении служебных полномочий военнослужащим, предусматривающей до 12 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

В тот же день Второй Западный окружной военный суд снизил срок отбывания наказания бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову до 10 лет. Его признали виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, после чего отправили за решетку на 19 лет.

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