При пожаре в Нижнем Новгороде погибли три лошади и три пони

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Три лошади и три пони погибли при пожаре в конюшне в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
По данным ведомства, возгорание возникло в среду днем на улице Зеленхозовская в помещении сенохранилища. По предварительным данным, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 4 человек. Кроме того, сотрудники МЧС вывели из конюшни лошадей.
«Объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошади», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области.
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