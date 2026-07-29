Серпентолог Черлин перечислил правила поведения при встрече с гадюкой

Единственной ядовитой змеей, обитающей в Центральной России, является обыкновенная гадюка, которая кусает человека исключительно в целях самообороны при возникновении прямой угрозы. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал серпентолог Владимир Черлин.
По словам эксперта, инциденты чаще всего происходят, когда люди случайно наступают на рептилию, пытаются взять ее в руки или пугают во время сбора грибов и ягод.
Специалист подчеркнул, что лучшей мерой предосторожности остается строгое соблюдение правила не приближаться к змее и не пытаться ее трогать. Кроме того, при походах в лес Черлин рекомендует носить закрытую обувь в виде ботинок или сапог, поскольку гадюка физически не способна прокусить такую надежную защиту.
Ранее эксперт Александр Врублевский предупредил об опасности мертвой гадюки.