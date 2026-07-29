Серпентолог Черлин перечислил правила поведения при встрече с гадюкой

Специалист подчеркнул, что лучшей мерой предосторожности остается строгое соблюдение правила не приближаться к змее и не пытаться ее трогать. Кроме того, при походах в лес Черлин рекомендует носить закрытую обувь в виде ботинок или сапог, поскольку гадюка физически не способна прокусить такую надежную защиту.