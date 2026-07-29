Модель Валентина Алексеева рассказала, что Киркоров назвал ее «своей королевой»

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева, которая работала с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым над клипом в Турции, рассказала, что артист называл ее «своей королевой», и удивилась его работоспособности.
— Вы даже не представляете, как много и тяжело он работает. Это не просто талантливый артист, это человек феноменального трудолюбия и целеустремленности, который буквально горит своим делом 24/7, — отметила модель в личном блоге.
Алексеева отметила, что в один из дней они проснулись в 04:00, чтобы успеть доехать до Каппадокии, несмотря на то что накануне закончили работать в полночь. Тогда Киркоров назвал модель королевой и подчеркнул, что встал только ради нее.
7 марта Валентина Алексеева завоевала титул «Мисс БРИКС» на международном конкурсе красоты, который впервые организовали страны неформального объединения. Победительница получила символическую корону единства пяти стран — членов блока. Она боролась за победу с конкурсантками еще из 17 государств.