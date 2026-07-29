Московские врачи спасли спортсмена, который принимал мухоморы для роста мышц

Мужчина использовал порошок и капсулы из мухоморов по рекомендации знакомых с целью «улучшения эмоционального фона» и «наращивания мышц». Во время пробежки у него внезапно нарушилась координация, после чего он потерял сознание и очнулся уже в реанимации.