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Сомнолог Новиков назвал побочный эффект употребления бокала вина перед сном

Сомнолог Максим Новиков заявил, что употребление алкоголя перед сном усиливает храп и ухудшает сон.

Источник: Аргументы и факты

Употребление даже небольшого количества алкоголя перед сном значительно ухудшает качество ночного отдыха и провоцирует усиление храпа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сомнолог Максим Новиков.

Специалист пояснил, что спиртное вызывает сильное расслабление мышц языка, мягкого неба и глотки. В результате мягкие ткани носоглотки начинают интенсивнее вибрировать при прохождении воздуха, что приводит к появлению или усилению храпа. Кроме того, алкоголь способен ухудшать носовое дыхание из-за возникающего отека слизистых оболочек, что дополнительно затрудняет прохождение воздуха.

После употребления спиртных напитков меняется соотношение фаз сна и чаще происходят пробуждения, из-за чего организм хуже восстанавливается. На выраженность храпа влияет не столько вид напитка, сколько общее количество содержащегося в нем этанола. Крепкий алкоголь быстрее влияет на нервную систему и расслабление дыхательных путей, однако вино или пиво также усиливают храп при достижении достаточной концентрации спирта в крови.

Ранее невролог Ольга Бутенко заявила, что алкоголь не восстанавливает нервную систему.