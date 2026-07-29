Сомнолог Новиков назвал побочный эффект употребления бокала вина перед сном

После употребления спиртных напитков меняется соотношение фаз сна и чаще происходят пробуждения, из-за чего организм хуже восстанавливается. На выраженность храпа влияет не столько вид напитка, сколько общее количество содержащегося в нем этанола. Крепкий алкоголь быстрее влияет на нервную систему и расслабление дыхательных путей, однако вино или пиво также усиливают храп при достижении достаточной концентрации спирта в крови.