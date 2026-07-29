Хоккеистом системы «Торпедо» стал Максим Агафонов

19-летний праворукий защитник взят у «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию. Рост москвича Агафонова — 187 см, вес — 90 кг.
Как информирует пресс-служба ХК «Торпедо», воспитанник ЦСКА своей игрой регулярно завоёвывал вызовы в сборные России различных возрастов. Был капитаном юниорской команды страны, участвовал в международных турнирах в составе молодёжной. В 17 лет Максим перебрался в систему уфимского «Салавата Юлаева» и в первом же сезоне на уровне МХЛ (2024/25) стал вторым снайпером «Толпара» среди защитников. За 37 матчей он забросил 6 шайб и набрал 14 очков. До этого был сезон в московской «Красной Армии» — 38 игр, 9 баллов (2 + 7).
В чемпионате МХЛ 2025/26 Агафонов провёл лишь 16 матчей (4 очка: 0 + 4). Дело в том, что он уверенно шагнул из молодёжного хоккея во взрослый, проведя 39 игр в ВХЛ за нефтекамский «Торос» (7 баллов: 3 + 4). В сезоне 2024/25 Максим участвовал в 12 встречах фарм-клуба «Салавата Юлаева», отметился голом и двумя результативными передачами.
На уровне КХЛ Агафонов был задействован только в одной игре «СЮ». 19 сентября 2025 года в «зелёном дерби» с казанским «Ак Барсом» ему довелось находиться на площадке 3 минуты 37 секунд.
Важно, что возраст Максима даёт ему возможность играть в Молодёжной хоккейной лиге за «Чайку». Дата рождения нашего новичка — 10.04.2007. Контракт с нижегородским клубом рассчитан до 31.05.2028. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, сумма компенсации «Салавату Юлаеву» — 10 миллионов рублей.
Евгений ЗАБУГА, генеральный директор ХК «Торпедо»:
— Интерес к Агафонову был ещё в прошлом сезоне, и мы довольны, что его переход в «Торпедо» состоялся. С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике-лимитчике, и у Максима, с учётом возраста, есть шансы занять эту нишу. Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе «Торпедо».