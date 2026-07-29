Хоккеистом системы «Торпедо» стал Максим Агафонов

Как информирует пресс-служба ХК «Торпедо», воспитанник ЦСКА своей игрой регулярно завоёвывал вызовы в сборные России различных возрастов. Был капитаном юниорской команды страны, участвовал в международных турнирах в составе молодёжной. В 17 лет Максим перебрался в систему уфимского «Салавата Юлаева» и в первом же сезоне на уровне МХЛ (2024/25) стал вторым снайпером «Толпара» среди защитников. За 37 матчей он забросил 6 шайб и набрал 14 очков. До этого был сезон в московской «Красной Армии» — 38 игр, 9 баллов (2 + 7).