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Павел Прилучный раскрыл, как живёт с молодой женой

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились несколько лет назад. В браке родился сын, и, кажется, что в этой семье сплошная идиллия. Теперь фанаты задаются вопросом, как же этого удалось добиться, особенно если учесть непростые отношения у Павла с бывшей женой. Секретами крепкого брака супруги поделились с журналистами.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились несколько лет назад. В браке родился сын, и, кажется, что в этой семье сплошная идиллия. Теперь фанаты задаются вопросом, как же этого удалось добиться, особенно если учесть непростые отношения у Павла с бывшей женой. Секретами крепкого брака супруги поделились с журналистами.