Эксперт Галка назвала причины популярности промышленного туризма в РФ

Индустриальный туризм в России активно развивается, а многодневные экскурсии на металлургические заводы, космодромы и высокотехнологичные предприятия набирают устойчивую популярность среди путешественников. Об этом «Российской газете» рассказала эксперт Наталья Галка.
По её словам, спрос подпитывается естественным любопытством к сложным технологическим цепочкам и желанием посетить труднодоступные площадки, куда невозможно попасть с улицы.
Эксперт Сергей Лычкин выделяет три наиболее перспективных формата таких путешествий. К ним относятся пищевые и гастрономические производства с дегустациями, высокотехнологичные предприятия в сфере робототехники и авиации, а также металлургические и горнодобывающие кластеры, которые наиболее популярны на Урале и в Кузбассе.
Средняя стоимость промышленного тура за последний год увеличилась на 17 процентов из-за общей инфляции и роста тарифов на логистику. Сами предприятия также стали предлагать более насыщенные программы, включая лекции специалистов и интерактивные элементы. Продолжительность маршрутов чаще всего составляет 2 или 3 дня, а средний чек за полный пакет услуг варьируется от 35 000 до 60 000 рублей на человека.
Отдельную нишу на рынке занимают премиальные программы, стоимость которых начинается от 100 000 рублей и может быть значительно выше. Галка уточнила, что это обычно комбинированные маршруты, где промышленный туризм органично дополняется другими форматами отдыха. Например, в поездках по Тюмени насыщенную экскурсионную часть часто сочетают с полноценным оздоровительным блоком.
Региональная специализация промышленного туризма напрямую зависит от особенностей местной экономики. Для Поволжья наиболее перспективны автомобилестроение и нефтехимия, а в центральной части России хорошо развиваются фармацевтические и текстильные маршруты. В Сибири и на Дальнем Востоке главным ресурсом выступает масштаб добывающей промышленности, энергетики и космической отрасли.
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