Эксперт Галка назвала причины популярности промышленного туризма в РФ

Средняя стоимость промышленного тура за последний год увеличилась на 17 процентов из-за общей инфляции и роста тарифов на логистику. Сами предприятия также стали предлагать более насыщенные программы, включая лекции специалистов и интерактивные элементы. Продолжительность маршрутов чаще всего составляет 2 или 3 дня, а средний чек за полный пакет услуг варьируется от 35 000 до 60 000 рублей на человека.