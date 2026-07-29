Жена Игоря Николаева прогулялась в мини-шортах и назвала себя потрясающей

Супруга и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала фотографию в розовой футболке и бежевых мини-шортах, а также назвала себя потрясающей.
43-летняя артистка сфотографировала себя во время поездки в Пермь. На снимке Проскурякова позирует перед украшенным цветами зеркалом с надписью «Смотри, какая ты потрясающая».
— Я все еще потрясающая, и я все еще в Перми, — написала артистка в личном блоге.
26 июля ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опубликовал фотографию, на которой он позирует в бассейне, прикрывшись надувным кругом в виде розового фламинго. Пользователи Сети высоко оценили физическую форму ведущего, назвав его Аполлоном, а также отметили эстетику кадра.
16 июля певица Зара опубликовала фотографию, на которой она гуляет со своими сыновьями — 16-летним Даниилом и 14-летним Максимом — по территории пятизвездочного отеля в Турции. Исполнительница назвала детей своим главным счастьем и самой надежной опорой.
15 июля актриса Софья Синицына опубликовала фотографию с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.