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Египетские силовики опровергли сообщения об атаке дронов на порт Думьят

Египетские службы безопасности опровергли данные об ударе БПЛА, а пожар на судне обосновали технической причиной.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв в египетском порту Думьят произошёл из-за пожара в машинном отделении старого судна, а не в результате атаки беспилотников. Об этом телеканал Al-Hadath уведомили источники в региональных службах безопасности, опровергнув появившиеся ранее сообщения об ударе дрона.

«Сообщения о том, что порт Думьят был атакован дронами, не соответствуют действительности», — сказали египетские силовики.

По данным египетской газеты Youm7, возгорание случилось на борту одного из кораблей, находившихся в акватории, и не затронуло критическую инфраструктуру порта. Пострадавшие корабли уже выведены за пределы порта, работы на других причалах продолжаются в штатном режиме, включая ночные смены.

Ранее агентство Reuters передало, что в египетском порту Думьят загорелся принадлежащий США танкер со сжиженным природным газом, который якобы подвергся атаке дрона неустановленного происхождения. Также сообщалось о возгораниях на нескольких газовозах и сухогрузах рядом с портом.

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