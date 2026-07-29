В «Эксмо» прокомментировали снятие с продажи романа Туровского «Луч»

По словам господина Туровского, первый тираж книги проверяли по доносу актера-озвучки, который изначально согласился создать аудиоверсию произведения. В романе нашли «экстремистские фрагменты», его первый тираж был уничтожен. Второй тираж вышел в цензурированном виде. В мае книга подверглась ИИ-экспертизе, которая обнаружила упоминание мухоморов в произведении. В книге, пояснил автор, из грибов делают патроны для оружия против галлюцинаций.