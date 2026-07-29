Стоматолог Узакова предупредила об опасных последствиях привычки грызть лед

Чтобы минимизировать контакт зубов с экстремальным холодом, стоматолог рекомендует пить ледяные напитки через соломинку. Вместо твердого льда для удовлетворения потребности в хрусте лучше выбирать свежие яблоки или морковь. Кроме того, непреодолимая тяга к разгрызанию льда может являться симптомом железодефицитной анемии, известным в медицине как пагофагия. В таком случае пациенту следует в первую очередь обратиться к терапевту для сдачи базовых анализов на уровень гемоглобина и ферритина.