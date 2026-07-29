Стоматолог Узакова предупредила об опасных последствиях привычки грызть лед

Привычка грызть лед представляет серьезную опасность для здоровья зубов и височно-нижнечелюстного сустава из-за экстремальной твердости материала и резких перепадов температур. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила врач-стоматолог Маргарита Узакова.
Специалист пояснила, что раскусывание льда требует усилий, значительно превышающих обычное жевательное давление, что создает опасное напряжение в суставе и провоцирует появление микротрещин или сколов на эмали.
Чтобы минимизировать контакт зубов с экстремальным холодом, стоматолог рекомендует пить ледяные напитки через соломинку. Вместо твердого льда для удовлетворения потребности в хрусте лучше выбирать свежие яблоки или морковь. Кроме того, непреодолимая тяга к разгрызанию льда может являться симптомом железодефицитной анемии, известным в медицине как пагофагия. В таком случае пациенту следует в первую очередь обратиться к терапевту для сдачи базовых анализов на уровень гемоглобина и ферритина.
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