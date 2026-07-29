Житель Пермского края хотел продавать футболки с лого «Дайвинчик»

Собеседник отметил, что является самозанятым, специализируется на ремонте компьютеров, установке оборудования для видеонаблюдения в пермском Горнозаводске. В какой-то момент планировал заняться предпринимательством в сфере продажи одежды с необычными принтами. Для этого нужно было сначала зарегистрировать товарный знак, но Роспатент ему отказал. Также пермяк пояснил, что еще не читал новости про бот «Дайвинчик».