Уфолог Уоринг заявил, что нашел на снимке с Марса ракету

По словам исследователя, длина объекта составляет около 2,5 метра. Уоринг высказал предположение, что это может быть «неповрежденный фрагмент внеземной технологии». Он также выдвинул версию о том, что находка свидетельствует о древнем военном конфликте, который мог стать причиной гибели цивилизации на Марсе.