Уфолог Уоринг заявил, что нашел на снимке с Марса ракету

Марсоход Curiosity сделал снимок поверхности Марса, на котором запечатлен объект, по своей форме напоминающий ракету. На необычную находку обратил внимание уфолог Скотт Уоринг.
По словам исследователя, длина объекта составляет около 2,5 метра. Уоринг высказал предположение, что это может быть «неповрежденный фрагмент внеземной технологии». Он также выдвинул версию о том, что находка свидетельствует о древнем военном конфликте, который мог стать причиной гибели цивилизации на Марсе.
Кроме того, уфолог заявил, что космические агентства якобы намеренно скрывают информацию об этой находке из-за ее потенциального военного значения. По мнению Уоринга, земные государства могли бы проявить интерес к передовым технологиям, которые могли быть использованы в качестве оружия.
При этом исследователь не привел никаких доказательств своим утверждениям. Однако в NASA опровергли данную интерпретацию. Представители агентства заявили, что сфотографированный объект является обычным естественным скальным образованием, созданным природными геологическими процессами.
Ранее Уоринг заявил, что нашел на Марсе следы внеземного оружия. Его внимание привлек архивный кадр 2014 года, сделанный марсоходом Opportunity. На снимке эксперт заметил предмет, подозрительно напоминающий черный пистолет.