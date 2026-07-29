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Брухунова рассказала, что ее дети от Петросяна проводят лето отдельно от них

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что их дети проводят лето отдельно от родителей. По словам Брухуновой, Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, в то время как она и сам артист работают в Москве. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что их дети проводят лето отдельно от родителей. По словам Брухуновой, Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, в то время как она и сам артист работают в Москве. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Она не уточнила, кто сейчас заботится о детях, но ранее признавалась, что из-за насыщенного рабочего графика не может постоянно находиться рядом с детьми. Брухунова отметила, что в семье давно работают няни-помощницы, которые оказывают поддержку.

Брухунова также добавила, что Евгений Петросян из-за своего возраста не может долго проводить время с Ваганом и Матильдой. Тем не менее, судя по словам Брухуновой, родители стараются уделять детям достаточно внимания.

Она также сообщила, что вскоре вся семья отправится в большое совместное путешествие.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала редкое видео с мужем и рассказала, за что считает его идеальным мужчиной. Ролик был снят во время отдыха пары в ресторане. На кадрах 80-летний юморист сидит за столиком с коктейлем, улыбается и машет в камеру.