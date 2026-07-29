Брухунова рассказала, что ее дети от Петросяна проводят лето отдельно от них

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что их дети проводят лето отдельно от родителей. По словам Брухуновой, Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, в то время как она и сам артист работают в Москве. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.