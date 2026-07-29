Новости Калининграда: «игры» брусчатки, миллионы кандидатов и дефицит билетов

В том, что в Калининграде всё чаще меняют брусчатку на асфальт, оказалась виновата … сама брусчатка. В зимний период она, как пояснил журналистам председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, «меж своих, так скажем, прорезей фильтрует всё в себя». От этого после изменения температуры покрытие начинает «играть». Такие «игры» дорого обходятся местному бюджету. А вот ровный асфальт, направляя всю воду в колодцы, создаёт меньше проблем.