Новости Калининграда: «игры» брусчатки, миллионы кандидатов и дефицит билетов

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 29 июля.
В том, что в Калининграде всё чаще меняют брусчатку на асфальт, оказалась виновата … сама брусчатка. В зимний период она, как пояснил журналистам председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, «меж своих, так скажем, прорезей фильтрует всё в себя». От этого после изменения температуры покрытие начинает «играть». Такие «игры» дорого обходятся местному бюджету. А вот ровный асфальт, направляя всю воду в колодцы, создаёт меньше проблем.
К другим событиям дня.
В 2026 году региональные и федеральные СМИ получили от правительства Калининградской области финансовую поддержку на сумму 36,777 млн руб. Заключение контрактов на освещение деятельности правительства завершилось 28 июля. Соответствующая информация опубликована на портале предоставления мер господдержки.
Правительство области вынесло на публичное обсуждение проект постановления, которым предлагается увеличить региональную выплату отдельным категориям контрактников с 500 тыс. до 2,5 млн рублей. Новая мера поддержки может распространиться на граждан, заключивших контракт для прохождения службы в полках резерва и войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ.
В редакцию «Нового Калининграда» обратились жители Янтарного, заявившие о продолжающемся сливе сточных вод на Центральный пляж поселка. По их словам, проблема сохраняется с февраля 2026 года, несмотря на проведенную ранее проверку надзорных органов.
На территории храма Святого Александра Невского в Калининграде собираются построить церковно-приходской дом с воскресной школой. Также там должны появиться павильон кафе и детская площадка — вместо демонтированной.
Публикации «Нового Калининграда».
В конце мая калининградские чиновники и депутаты обсудили ситуацию с отсутствием в свободной продаже субсидированных авиабилетов и пришли к выводу, что проблема острая, её надо срочно решать. Спустя два месяца, в конце июля «Новый Калининград» решил выяснить, есть ли билеты в продаже и как вообще сейчас обстоят дела с транспортной доступностью области.
Центральная избирательная комиссия начала публиковать сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты, которые намерены баллотироваться в Госдуму по спискам политических партий. На сайте ЦИК обнародованы сведения о доходах за прошедший год, информация о крупных сделках и недвижимости за рубежом. «Новый Калининград» начал знакомство с этой информацией со списков калининградских кандидатов от «Единой России» и КПРФ.
В течение последней недели июля 1991 года местная пресса пыталась найти отличия между калининградскими и вьетнамскими комарами, печалилась из-за отсутствия сахара в магазинах и предвкушала финал конкурса «Мисс Колледж-91». «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград».