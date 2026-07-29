Трамп: США хотят еще нанести удары по Ирану, но выясняют по договоренностям

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты планируют снова нанести удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность.
«Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним (Ирану — прим.ред) очень мощные удары», — сказал политик.
Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома заявил, что США нанесут сильные удары по Исламской республике в ответ на обстрел американских военных в Иордании. При этом американский президент отметил, что стороны конфликта продолжают вести переговоры друг с другом.
Во вторник, 28 июля, республиканец пригрозил, что американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг, где якобы хранятся ядерные центрифуги в том случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе.