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Трамп: США хотят еще нанести удары по Ирану, но выясняют по договоренностям

США нанесет сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании, ранее заявил Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты планируют снова нанести удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность.

«Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним (Ирану — прим.ред) очень мощные удары», — сказал политик.

Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома заявил, что США нанесут сильные удары по Исламской республике в ответ на обстрел американских военных в Иордании. При этом американский президент отметил, что стороны конфликта продолжают вести переговоры друг с другом.

Во вторник, 28 июля, республиканец пригрозил, что американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг, где якобы хранятся ядерные центрифуги в том случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе.

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