«Дзен» запустил проект «Источник» ко Дню крещения Руси

Отмечается, что проект состоит из документального фильма, интерактивной карты с более чем 160 направлениями и тематического канала — с материалами СМИ и экспертов. Ранее платформа уже выпускала специальные проекты о Масленице, Великом посте, Пасхе и сохранении культуры в годы Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе.