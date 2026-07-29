«Дзен» запустил проект «Источник» ко Дню крещения Руси

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Платформа «Дзен» запустила мультиформатный проект «Источник» ко Дню крещения Руси, состоящий из документального фильма, интерактивной карты и тематического канала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Дзена».
«Ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля, новостная платформа “Дзен” представила мультиформатный проект “Источник”. Он показывает, как событие 988 года повлияло на актуальную культуру и проявляется в современных языке, архитектуре, искусстве, образовании, быте, философии и других сферах жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект состоит из документального фильма, интерактивной карты с более чем 160 направлениями и тематического канала — с материалами СМИ и экспертов. Ранее платформа уже выпускала специальные проекты о Масленице, Великом посте, Пасхе и сохранении культуры в годы Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя проект, отметил, что Русская Церковь приветствует усилия команды «Дзен». «Полагаем, что данный проект, подготовленный с использованием новых подходов, будет интересен для аудитории и будет способствовать духовному и культурному просвещению широкой аудитории», — заключил он.