Футболисты-юниоры из Эфиопии не вернулись на родину после турнира в Швеции

Организаторы турнира связались с одним из руководителей команды, который за день до этого улетел на родину, и тот сообщил, что все футболисты «находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо» и уже связывались со своими родными. При этом собеседник не смог подтвердить, что подростки находятся в Эфиопии.