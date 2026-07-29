Футболисты-юниоры из Эфиопии не вернулись на родину после турнира в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Команда эфиопских футболистов 14−17 лет в составе 20 человек не вернулась на родину с проходившего в шведском Гётеборге турнира «Кубок Готии» (Gothia Cup). Об этом сообщила газета G teborgs-Posten.
«Нет никаких признаков того, что здесь имеет место что-то преступное, такое как торговля людьми или нечто подобное», — заявила в интервью представитель полиции Эллинор Халдин.
Футболистов объявили в международный розыск.
Организаторы турнира связались с одним из руководителей команды, который за день до этого улетел на родину, и тот сообщил, что все футболисты «находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо» и уже связывались со своими родными. При этом собеседник не смог подтвердить, что подростки находятся в Эфиопии.
Полиция находится в контакте с миграционным управлением, пограничной службой и международными ведомствами. Издание отмечает, что игроки из неевропейских стран часто не возвращаются после турниров на родину, однако в данном случае речь идет о целой команде, что довольно необычно.
«Кубок Готии» проводится с 1975 года и является своеобразным клубным чемпионатом мира, в котором соревнуются дети и подростки 11−19 лет. Треть из них составляют девушки. Ежегодно 1,6 тыс. команд из 80 стран, которые соревнуются в Гетеборге на западном побережье Швеции, играют на 110 площадках в городе и его окрестностях.