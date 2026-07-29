В Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Павла Дурова

В ведомстве уточнили, что вся информация от стран-членов остаётся его собственностью и не подлежит обязательному разглашению. Интерпол также пояснил, что генсекретариат может передать данные третьим сторонам только в исключительных случаях и с одобрения государства, которое инициировало розыск. Без такого разрешения организация не вправе делиться деталями, даже если речь идёт о резонансном деле.