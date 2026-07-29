В Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Павла Дурова

Данные о Павле Дурове, объявленном в международный розыск в России, Интерпол может не раскрывать, даже при поступлении запросов по «красному уведомлению» в организацию. Об этом заявили в пресс-службе международной полиции РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что вся информация от стран-членов остаётся его собственностью и не подлежит обязательному разглашению. Интерпол также пояснил, что генсекретариат может передать данные третьим сторонам только в исключительных случаях и с одобрения государства, которое инициировало розыск. Без такого разрешения организация не вправе делиться деталями, даже если речь идёт о резонансном деле.
Ранее KP.RU писал, что после объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск его данные так и не появились в открытой базе Интерпола. Также сообщалось, что французский адвокат Филипп де Вель исключил возможность экстрадиции Дурова из Франции в Россию, поскольку местное законодательство запрещает выдачу собственных граждан. ФСБ обвиняет Павла Дурова в содействии террористической деятельности по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.