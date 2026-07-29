Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Павла Дурова

В Интерполе сослались на конфиденциальность и право стран-участниц не делиться такой информацией.

Источник: Комсомольская правда

Данные о Павле Дурове, объявленном в международный розыск в России, Интерпол может не раскрывать, даже при поступлении запросов по «красному уведомлению» в организацию. Об этом заявили в пресс-службе международной полиции РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что вся информация от стран-членов остаётся его собственностью и не подлежит обязательному разглашению. Интерпол также пояснил, что генсекретариат может передать данные третьим сторонам только в исключительных случаях и с одобрения государства, которое инициировало розыск. Без такого разрешения организация не вправе делиться деталями, даже если речь идёт о резонансном деле.

Ранее KP.RU писал, что после объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск его данные так и не появились в открытой базе Интерпола. Также сообщалось, что французский адвокат Филипп де Вель исключил возможность экстрадиции Дурова из Франции в Россию, поскольку местное законодательство запрещает выдачу собственных граждан. ФСБ обвиняет Павла Дурова в содействии террористической деятельности по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше