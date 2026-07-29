Песню Монеточки вырезали из украинской версии нового «Человека-паука»

Композиция российской исполнительницы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) была удалена из украинской прокатной версии нового фильма о Человеке-пауке. Об этом сообщает телеканал «Киев 24».
«В новой части фильма “Человек-паук” звучит песня российской певицы Монеточки*… В украинском прокате этот фрагмент был вырезан», — говорится в сообщении.
В картине используется трек «Монополия», при этом имя артистки присутствует в финальных титрах. Несмотря на то что звучание трека длится лишь несколько секунд, местные цензоры настояли на полном удалении данного эпизода.
Ранее сообщалось, что Монеточку заочно приговорили к году колонии.
* Физическое лицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента.