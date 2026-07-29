Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песню Монеточки вырезали из украинской версии нового «Человека-паука»

Цензоры на Украине настояли на удалении сцены с песней Монеточки из нового «Человека-паука», несмотря на ее кратковременное звучание в картине.

Источник: Аргументы и факты

Композиция российской исполнительницы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) была удалена из украинской прокатной версии нового фильма о Человеке-пауке. Об этом сообщает телеканал «Киев 24».

«В новой части фильма “Человек-паук” звучит песня российской певицы Монеточки*… В украинском прокате этот фрагмент был вырезан», — говорится в сообщении.

В картине используется трек «Монополия», при этом имя артистки присутствует в финальных титрах. Несмотря на то что звучание трека длится лишь несколько секунд, местные цензоры настояли на полном удалении данного эпизода.

Ранее сообщалось, что Монеточку заочно приговорили к году колонии.

* Физическое лицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента.