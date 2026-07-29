ГАИ опровергла информацию о проверках бланков европротокола

Информация о том, что с начала августа сотрудники ГАИ будут проверять у водителей банки европротокола, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России в «Максе».
По заявлению ведомства, в СМИ появились сообщения, что с 1 августа у водителей транспортных средств будут проверять бумажные бланки европротокола. Об этом, в частности, 27 июля написала Общественная служба новостей.
Европротокол — это документ, который водители заполняют самостоятельно для оформления ДТП без вызова сотрудников полиции.
Госавтоинспекция отмечает, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки сотруднику ГАИ, установлен пунктом 2.1 Правил дорожного движения. Бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.
«Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается», — говорится в сообщении.
В конце июня в ГИБДД также опровергли сообщения в СМИ об ужесточении штрафов за тонировку и разговоры по телефону в процессе вождения.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».