Кого из мировых звезд обвиняли в сексуализированном насилии. Фотогалерея

Лидера Thirty Seconds to Mars обвинили в сексуализированном насилии несколько женщин, о чем рассказала в своем расследовании Би-би-си. Голливудские звезды регулярно сталкиваются с исками и заявлениями о случаях насилия и домогательств. Кого еще обвиняли — в подборке РБК.