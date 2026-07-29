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Кого из мировых звезд обвиняли в сексуализированном насилии. Фотогалерея

Лидера Thirty Seconds to Mars обвинили в сексуализированном насилии несколько женщин, о чем рассказала в своем расследовании Би-би-си. Голливудские звезды регулярно сталкиваются с исками и заявлениями о случаях насилия и домогательств. Кого еще обвиняли — в подборке РБК.

Источник: РБК

Лидера Thirty Seconds to Mars обвинили в сексуализированном насилии несколько женщин, о чем рассказала в своем расследовании Би-би-си. Голливудские звезды регулярно сталкиваются с исками и заявлениями о случаях насилия и домогательств. Кого еще обвиняли — в подборке РБК.