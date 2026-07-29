Врач Золотова объяснила, почему не стоит есть бананы на завтрак

Употребление исключительно банана на завтрак не может обеспечить организм необходимыми питательными веществами и приводит к быстрому возвращению чувства голода. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Елизавета Золотова.
Специалист пояснила, что в бананах много углеводов в виде природных сахаров и крахмала, но мало белков и жиров. После такого завтрака уровень глюкозы стремительно растёт, а затем быстро падает, вызывая желание перекусить уже через час или два.
Особенно заметен этот эффект у спелых плодов с высоким содержанием простых сахаров, что опасно для людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом или диабетом. Отсутствие полноценного белка также не даёт длительного ощущения сытости и не поддерживает мышечную ткань.
Врач подчеркнула, что бананы богаты калием, витаминами B6 и C, а также пищевыми волокнами, поэтому исключать их из рациона не следует. Главное — правильно сочетать фрукт с источниками белка и полезных жиров.
Оптимально добавлять банан к творогу, йогурту, яйцам, орехам или овсяной каше, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и продлить чувство сытости. Проблема кроется не в самом продукте, а в его употреблении в качестве единственного блюда на завтрак.
Ранее доктор Сергей Вялов рассказал об опасности пропуска завтрака.