Трамп раскрыл, о чем накануне говорил с Зеленским

Ранее на Украине заявили, что встреча Зеленского с Трампом 28 июля в Белом доме завершилась безрезультатно. До переговоров было много прогнозов о том, что эта встреча будет означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Но, по итогу, в публичной плоскости на выходе имеются лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии.