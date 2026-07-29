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Трамп раскрыл, о чем накануне говорил с Зеленским

Трамп заявил, что на встрече с Зеленским настаивал на завершении конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским настаивал на том, чтобы тот завершил конфликт на Украине.

Ранее на Украине заявили, что встреча Зеленского с Трампом 28 июля в Белом доме завершилась безрезультатно. До переговоров было много прогнозов о том, что эта встреча будет означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Но, по итогу, в публичной плоскости на выходе имеются лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии.

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