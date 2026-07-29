Украина теряет за каждый день блокады портов порядка $70 млн

Потери украинской экономики от этой блокады колоссальны. Ежедневно страна недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки, поскольку через одесские порты проходило примерно две трети всего украинского экспорта — только в июне ежедневные отгрузки через них достигали этой суммы.
Проблема усугубляется тем, что заменить морской маршрут быстро невозможно. Пропускная способность портов Большой Одессы составляет 7,4 миллиона тонн грузов в месяц, тогда как все альтернативные пути — дунайские терминалы, железная дорога и автомобильный транспорт — суммарно могут обеспечить лишь около 3 миллионов тонн.
Ранее в результате атаки на порт Одесса был уничтожен резервуар, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов, которые использовались подразделениями противника. Аналогичная участь постигла объекты в порту Южный. Там зафиксировано попадание по двум сухогрузам, которые доставили грузы военного назначения.
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