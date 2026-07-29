Украина теряет за каждый день блокады портов порядка $70 млн

Масштабные атаки на портовую инфраструктуру парализовали работу ключевых терминалов в Большой Одессе. С 22 июля ни одно судно не заходило в порты региона, а за первые две недели месяца российские силы нанесли 23 удара по объектам портовой инфраструктуры. Это привело к тому, что страховые компании приостановили оформление полисов военного риска, фактически остановив судоходство. Такой информацией делится «Экономическая правда».