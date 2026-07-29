27 июня журналисты заявили, что поставленные Украине американские истребители F-16 не смогли заменить советские самолеты МиГ-29 и не обеспечили преимуществ перед ними. В материале уточнили, что переданные Киеву самолеты относятся к устаревшим образцам периода холодной войны.