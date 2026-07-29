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ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 29 июля, заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 29 июля, заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.

— Пилот был вынужден катапультироваться, — говорится в сообщении.

После случившегося военнослужащего доставили в больницу. В данный момент на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, которые выясняют причины катастрофы, передает РИА Новости.

27 июня журналисты заявили, что поставленные Украине американские истребители F-16 не смогли заменить советские самолеты МиГ-29 и не обеспечили преимуществ перед ними. В материале уточнили, что переданные Киеву самолеты относятся к устаревшим образцам периода холодной войны.

16 июня украинские СМИ сообщили, что в Хмельницкой области разбился истребитель МиГ-29, в результате чего в регионе произошел мощный взрыв. В этом регионе расположен аэродром Староконстантинов, где дислоцируются истребители F-16.

27 июня Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю МиГ-29 во время выполнения боевого задания в Полтавской области. Военнослужащие отметили, что потеряли связь с самолетом во время полета.

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