Трамп заявил, что хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским

Ранее, на саммите НАТО в Анкаре, Трамп уже заявлял о «хороших отношениях» с Зеленским и Путиным, а также о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта. В июне этого года американский лидер также назвал хорошей идеей возможную личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.