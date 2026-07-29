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Трамп заявил, что хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским

Американский лидер заявил о хороших отношениях с Путиным и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — сказал Трамп во время общения с прессой в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что конфликт на Украине не мешает его диалогу с обеими сторонами.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 июля прошла без журналистов, украинского лидера провели в резиденцию с бокового входа. Трамп в соцсети Truth Social оценил встречу как «очень хорошо».

Ранее, на саммите НАТО в Анкаре, Трамп уже заявлял о «хороших отношениях» с Зеленским и Путиным, а также о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта. В июне этого года американский лидер также назвал хорошей идеей возможную личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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