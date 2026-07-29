Трамп заявил, что хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — сказал Трамп во время общения с прессой в Белом доме.
При этом он подчеркнул, что конфликт на Украине не мешает его диалогу с обеими сторонами.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 июля прошла без журналистов, украинского лидера провели в резиденцию с бокового входа. Трамп в соцсети Truth Social оценил встречу как «очень хорошо».
Ранее, на саммите НАТО в Анкаре, Трамп уже заявлял о «хороших отношениях» с Зеленским и Путиным, а также о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта. В июне этого года американский лидер также назвал хорошей идеей возможную личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.