Экс-замам Гладкова дали до 20 лет по делу о фортификациях в Белгородской области

Суд в Москве приговорил к длительным срокам лишения свободы бывших заместителей экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Об этом сообщило РИА Новости.
«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину — на срок 20 лет», — говорится в решении суда.
Кроме того, суд оштрафовал Зайнуллина почти на 500 млн рублей, а Базарова — ровно на 500 миллионов. Также им запрещено занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.
Как писал сайт KP.RU, ранее суд в Курске обязал взыскать солидарно с осужденных экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его соучастников — Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова152,8 млн рублей, которые были похищены при строительстве фортификаций на границе с Украиной.