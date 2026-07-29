Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замам Гладкова дали до 20 лет по делу о фортификациях в Белгородской области

Фигуранты дела о фортификациях в Белгородской области приговорены за хищение средств.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве приговорил к длительным срокам лишения свободы бывших заместителей экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Об этом сообщило РИА Новости.

«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину — на срок 20 лет», — говорится в решении суда.

Кроме того, суд оштрафовал Зайнуллина почти на 500 млн рублей, а Базарова — ровно на 500 миллионов. Также им запрещено занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее суд в Курске обязал взыскать солидарно с осужденных экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его соучастников — Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова152,8 млн рублей, которые были похищены при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше