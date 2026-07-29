Бывшая первая ракетка мира рассказала, как потеряла €36 млн из-за мужа

«Я посвятила себя игре в теннис, я никогда не занималась своими делами, потому что не знала, как это делать. Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я влюбилась вслепую, а он оказался не тем человеком, которым я себе его представляла», — сказала Санчес Викарио.