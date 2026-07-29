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В национальном парке Кении за месяц погибли 15 слонов

В кенийском нацпарке «Амбосели» скончались 15 слонов за месяц.

Источник: Аргументы и факты

В Кении расследуется уголовное дело по факту гибели 15 слонов в национальном парке «Амбосели». Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно данным Службы охраны дикой природы Кении (KWS), у 10 особей наблюдались признаки частичного паралича, их смерть наступила в течение двух дней. В образцах было выявлено потенциально опасное вещество.

Причину гибели остальных пяти слонов установить не удалось из-за сильного разложения тел. Также предполагается, что они могли быть съедены животными-падальщиками.

Большинство из погибших слонов были самками и детёнышами. В числе умерших был лишь один самец.

В настоящее время следователями проводятся экологические исследования, анализ источников воды и других загрязняющих веществ.