В национальном парке Кении за месяц погибли 15 слонов

В Кении расследуется уголовное дело по факту гибели 15 слонов в национальном парке «Амбосели». Об этом сообщает газета The Guardian.
Согласно данным Службы охраны дикой природы Кении (KWS), у 10 особей наблюдались признаки частичного паралича, их смерть наступила в течение двух дней. В образцах было выявлено потенциально опасное вещество.
Причину гибели остальных пяти слонов установить не удалось из-за сильного разложения тел. Также предполагается, что они могли быть съедены животными-падальщиками.
Большинство из погибших слонов были самками и детёнышами. В числе умерших был лишь один самец.
В настоящее время следователями проводятся экологические исследования, анализ источников воды и других загрязняющих веществ.