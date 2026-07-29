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Джаред Лето отверг новые обвинения в сексуальном насилии

Актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето в разговоре с TMZ отверг новые обвинения в сексуальном насилии.

Источник: РБК

Актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето в разговоре с TMZ отверг новые обвинения в сексуальном насилии.

«Я никогда в жизни ни к кому не применял сексуального насилия. Эти заявления являются абсолютной и безапелляционной ложью», — заявил он.

Ранее Би-би-си сообщила, что четыре женщины обвинили Лето в сексуальном насилии и другом преступном поведении. Одной из них было 16 лет, когда артист, по словам женщины, «склонял ее к интимной связи». Еще одна рассказала, что «подверглась сексуальному насилию» в мотеле, когда ей было 17 лет.

Всего с Би-би-си поговорили десять женщин, девять из которых впервые публично рассказали о своих историях. Они заявили, что встречались с Лето в период с 2002 по 2016 год, когда ему было от 30 до 44 лет. Рассказы некоторых женщин удалось подтвердить, говорилось в материале.

Это не первые обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении Лето. В июне 2025 года в беседе с Air Mail музыканта в сексуальных домогательствах обвинили девять женщин, утверждавших, что это произошло, когда они были несовершеннолетними. Их заявления охватывают события в период с 2006 по 2009 год.

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