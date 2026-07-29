Джаред Лето отверг новые обвинения в сексуальном насилии

Всего с Би-би-си поговорили десять женщин, девять из которых впервые публично рассказали о своих историях. Они заявили, что встречались с Лето в период с 2002 по 2016 год, когда ему было от 30 до 44 лет. Рассказы некоторых женщин удалось подтвердить, говорилось в материале.