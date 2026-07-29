Что делает милиция после видео из Борисова, где дети закопали щенков и сняли это на камеру

«Через два дня мы пришли, они были окаменелые и холодные полностью, и мы решили их пойти закопать. Когда их закапывали, то мы не увидели то, что он сделал вдох. Мы только когда пришли домой через минут тридцать, я решила посмотреть, что там написали, и увидела то, что он вдохнул», — рассказала одна из школьниц, судя по всему, давая объяснения в милиции.