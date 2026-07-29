Что делает милиция после видео из Борисова, где дети закопали щенков и сняли это на камеру, рассказал телеканал ОНТ.
Об этом видеоролике из социальных сетей в Беларуси говорят уже несколько дней. На кадрах — две школьницы 9 и 12 лет из Борисова Минской области, которые закопали щенков и выложили снятое в соцсети. Пользователей взбудоражило и то, что детские руки засыпают землей щенков, и то, что один из них, кажется, еще дышал. От правоохранителей в комментариях требовали наказания по закону.
Тем временем выяснилось, что история началась еще в начале июля. Тогда в борисовском сквере нашли пять новорожденных щенков, выброшенных кем-то в пакете. Выхаживали их в подвале многоэтажки всем двором, в чем помогали девочки.
«Через два дня мы пришли, они были окаменелые и холодные полностью, и мы решили их пойти закопать. Когда их закапывали, то мы не увидели то, что он сделал вдох. Мы только когда пришли домой через минут тридцать, я решила посмотреть, что там написали, и увидела то, что он вдохнул», — рассказала одна из школьниц, судя по всему, давая объяснения в милиции.
А мама одной из девочек как медик по профессии говорила, что видела уже мертвых щенков, предложив вечером их похоронить. Но дети решили сделать все самостоятельно. Зачем снимать и выкладывать в сеть такой шокирующий контент? По ее словам, девочки говорили, мол, хотели показать, что щенки мертвы.
В Борисове авторов видео другие пользователи нашли быстро, начались гневные комментарии и угрозы расправы. Подключилась и милиция. Начальник Борисовского РУВД Дмитрий Подрез говорит:
«В настоящее время сотрудниками Борисовского РУВД проводится необходимый комплекс мероприятий. Для установления очевидцев произошедшего назначен ряд экспертиз, в том числе ветеринарная, с целью определения возможной причины смерти животных. По результатам проверки будет дана оценка наличия или отсутствия состава преступления в действиях виновных лиц».
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