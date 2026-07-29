Трамп фактически поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана

Законопроект об ужесточении санкций против РФ и Ирана, разработанный в Сенате, получил фактическое одобрение со стороны американского лидера Дональда Трампа.
«Я бы хотел, чтобы положения по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции… Думаю, им следует вставить это по России. Однако, я думаю, что им следует вставить это по Ирану», — сказал американский глава.
Вместе с тем Трамп заявил, что не видит оснований для отмены парламентских каникул в Палате представителей, даже несмотря на необходимость рассмотрения санкционных мер.
29 июля Верхняя палата Конгресса США одобрила антироссийский санкционный законопроект в рамках первого процедурного голосования. Инициативу поддержали 75 сенаторов при 11 несогласных. Теперь законодатели могут запланировать дальнейшее процедурное, а также окончательное голосование по нему.