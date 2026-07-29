В Гурьевске бетонщик требует с бизнесмена 400 тысяч рублей за оторванный на стройке палец

Бетонщик И., принятый ответчиком на работу в качестве мастера, придерживал руками подвешенные к грузоподъемному крану качающиеся, неравномерно сложенные опалубочные щиты. После удара о бетонную стену один из верхних щитов прищемил рабочему палец левой руки, в результате чего произошла его травматическая ампутация.