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В Гурьевске бетонщик требует с бизнесмена 400 тысяч рублей за оторванный на стройке палец

Иск подала прокуратура в интересах потерпевшего.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевском районном суде начинается процесс о взыскании денежной компенсации вреда, причиненного здоровью бетонщика на одной из строек Калининграда. Об этом в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В суд поступил иск прокурора в защиту интересов 48-летнего жителя Калининграда к индивидуальному предпринимателю. В документе указано, что инцидент произошел на одном из строительных объектов областного центра.

Бетонщик И., принятый ответчиком на работу в качестве мастера, придерживал руками подвешенные к грузоподъемному крану качающиеся, неравномерно сложенные опалубочные щиты. После удара о бетонную стену один из верхних щитов прищемил рабочему палец левой руки, в результате чего произошла его травматическая ампутация.

Исковое заявление содержит просьбу взыскать с индивидуального предпринимателя П. в пользу пострадавшего компенсацию вреда, причиненного здоровью, в размере 400 000 рублей. Предварительное судебное слушание по делу назначено на 24 сентября 2026 года.

Трёхлетняя девочка получила серьёзную травму в калининградском частном детском саду.

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