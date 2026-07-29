В Гурьевске бетонщик требует с бизнесмена 400 тысяч рублей за оторванный на стройке палец

В Гурьевском районном суде начинается процесс о взыскании денежной компенсации вреда, причиненного здоровью бетонщика на одной из строек Калининграда. Об этом в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
В суд поступил иск прокурора в защиту интересов 48-летнего жителя Калининграда к индивидуальному предпринимателю. В документе указано, что инцидент произошел на одном из строительных объектов областного центра.
Бетонщик И., принятый ответчиком на работу в качестве мастера, придерживал руками подвешенные к грузоподъемному крану качающиеся, неравномерно сложенные опалубочные щиты. После удара о бетонную стену один из верхних щитов прищемил рабочему палец левой руки, в результате чего произошла его травматическая ампутация.
Исковое заявление содержит просьбу взыскать с индивидуального предпринимателя П. в пользу пострадавшего компенсацию вреда, причиненного здоровью, в размере 400 000 рублей. Предварительное судебное слушание по делу назначено на 24 сентября 2026 года.
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