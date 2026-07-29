В Москве предстоящей ночью и утром может выпасть до 15 мм осадков

Таким образом, на 1 кв. м городской территории может пролиться до 15 л дождевой воды. Наиболее интенсивными осадки могут быть в период с полуночи до 03:00 мск — за три часа на столицу может вылиться до 6 мм осадков, далее интенсивность будет снижаться. Собеседник агентства проинформировал, что ночью столбики термометров покажут около 14−16 градусов выше нуля в Москве и от плюс 11 до плюс 16 градусов в Подмосковье.